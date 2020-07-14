مجلس الشورى السعودي يوضح أسباب موافقته على برنامج "أخصائي البصريات"

وقالت جواهر لصحيفة "عاجل" إنها قدمت ثلاثة مبررات للتوصية تضمنت إقرار منظمة الصحة العالمیة والوكالة العالمیة لمكافحة العمى أنَّ ضعف البصر الناتج عن "العیوب الانكساریة غیر المعالجة" هو المسبب الأول في الإعاقة البصریة على مستوى العالم.

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وأشارت في تصريحاتها إلى أن العديد من الدراسات والإحصائیات أثبتت أن العیوب الانكساریة مسؤولة عن أكثر من نصف حالات الإعاقة البصریة عالميًا أو بما یقدر بأكثر من مئة مليون شخص حول العالم.

وأردفت: "عدم تصحيح العیوب الانكساریة لدى الأطفال أقل من 8 سنوات قد یفضي إلى حالات كسل العین وبالتالي إعاقة بصریة غیر قابلة للعلاج، كما أن العيوب الانكساریة كقصر وطول النظر یمكن علاجها بشكل كامل من خلال وصف نظارة طبیة للمریض من قبل اختصاصي البصریات".

وأكدت أن هذا یؤكد دور "اختصاصي البصريات" كخطّ دفاع أولي لمكافحة العمى والإعاقة البصریة على مستوى العالم، وعلى أثر ذلك تم تغییر خطط وسیاسات مكافحة العمى عالمیًا لتتناسب مع الدور المناط لمختصي البصریات.

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وتابعت أن هذا الدور من المفترض ألا يقتصر على الدور الإكلینیكي في فحص وعلاج ذوي الإعاقة البصریة بل یتعداه إلى إدارة خطط مكافحة الإعاقة البصریة ودراسة أسبابها ومدى انتشارها.

وتبنت اللجنة الصحية بمجلس الشورى السعودي توصية جواهر العنزي وأقرتها بعد حصولها على تأييد غالبية أعضاء المجلس.