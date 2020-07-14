هيئة صياغة مشروع الدستور الليبي توجه طلبا إلى المجتمع الدولي

بنغازي - سبوتنيك. وقالت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي نادية عمران، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن الهيئة:
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وأضافت أن هذه الخطابات خلصت إلى "مطالبة كافة الأطراف الوطنية والدولية المعنية بالعملية الدستورية على العمل على تهيئة الظروف وتسخير الإمكانيات المتاحة للدفع نحو إجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور وتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره عبر استفتاء عام حر ومباشر احتراما لإرادته ولقيم الديمقراطية، في أقرب فرصة ممكنة، وعدم القبول بأية مبادرة سياسية تتجاوز مشروع الدستور لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وأحكام أعلى سلطة قضائية في الدولة الليبية، لأن ذلك يعد افتئاتا على إرادة الشعب الليبي وانحرافا عن المسار الديمقراطي".
وأضافت أن المخاطبات طالبت أيضا "بضرورة حضور الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لأي لقاءات سياسية تنظم على المستوى الوطني أو الدولي يكون أحد محاورها مناقشة العملية الدستورية باعتبار الهيئة إحدى الجهات الفاعلة والرئيسية في مسار التحول الديمقراطي في ليبيا".
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