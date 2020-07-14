مصر تبدأ توزيع الكمامات على بطاقات الدعم الحكومي

وأضافت الحكومة الكمامات للسلع المدعومة، بما لا يزيد على كمامتين للأسرة الواحدة.
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وأفاد وزير التموين بأن الكمامات تم توفيرها بسعر 8.5 جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم توفير نوع آخر بسعر 10 جنيهات، وهو الذي لا يقل سعره في الصيدليات عن 17 أو 20 جنيها، ويمكن غسله من 30 إلى 50 مرة.
وأكد وزير التموين على حرصه لتوفير الكمامات في كافة ربوع الجمهورية، متابعا "نحتاج إلى توفير 40 مليون كمامة ولذلك عملنا على تشغيل كل المصانع التي تسطيع التي تنج المنتج".
وأضاف وزير التموين أن السوق المحلي بدأ يغير أولوياته، وأن الوزارة لديها هدفين هما توفير الكمامة بالمواصفات التي وضعتها وزارة الصحة، وتشغيل المصانع ولزيادة معدل الإنتاج.
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