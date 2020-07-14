شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال شغب لعمال شركة عمانية.. ووكيل وزارة الإعلام:اختاروا العنف بعد قرار تسريحهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد التواصل الاجتماعى فى سلطنة عمان مقاطع فيديو وصورا لأعمال شغب قام بها عمال مقيمون ووافدون، بإحدى الشركات العمانية للمقاولات، بتدمير سيارات الشركة، وإتلاف ممتلكاتها، بعد قرار من الشركة بإنهاء عقود نحو أكثر من 1400 عامل لديها.

ونقلت إذاعة هلا إف إم العمانية، عن سيف الرواحي مدير عام القيمة المحلية المضافة بشركة التسنيم للمشاريع المحدودة، والتى قالت: "قمنا بإنهاء خدمة ما يقارب 2000 عامل وافد خلال 3 أشهر الماضية، وأعمال الشغب كانت بسبب مطالبة العمال بالترحيل الفوري لهم ولكن في ظل الظروف الراهنة لم يكن بالأمر السهل تسيير رحلات خاصة".

وأضافت: "الشركة قامت بتوفير كل متطلبات وسبل العيش لهم من مأكل وملبس ومسكن ونحن ملتزمون أخلاقياً بتوفير كل ما يلزمهم، ولا تزال أعمال الشغب والتكسير مستمرة في 3 مواقع وهي مسقط ، نزوى والدقم".

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بدوره علق علي بن خلفان الجابري، وكيل وزارة الإعلام العمانى، على أحداث الشغب، معتبرا أن الوضع فى السلطنة ليس استثنائيا لما يخدث فى العالم فى ظل جائحة جائحة كورونا.

وكتب المسئول العمانى على صفحة منسوبة إليه على تويتر: "في ظل جائحة كرونا يتعرض اقتصاد العالم لأضرارٍ كبيره نتج عنها إفلاس شركات عملاقة وتسريح آلاف العاملين، ولدينا الوضع ليس استثناء إلا أن بعض العاملين اختاروا طريق العنف والتخريب للتعبير عن غضبهم، وتلك الجنسيات يجب أن تكون ضمن حساباتنا فى المراحل القادمه فأمن الوطن وسمعته فوق كل اعتبار".