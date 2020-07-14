شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: الخلاف لن يحل بالإيكاو والعلاقات لن تعود إلا بالتزام قطر باتفاقيات الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الإمارات، إن الخلاف لن يحل بالإيكاو والعلاقات لن تعود إلا بالتزام قطر باتفاقيات الرياض، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الإمارات: منعنا مع 10 دول طائرات قطر نتيجة دعمها للجماعات الإرهابية.

وتابعت الإمارات: إجراءات المقاطعة ضد قطر ستبقى سارية المفعول.

وفى وقت سابق قالت الإمارات، إنه بعد قرار محكمة العدل بشأن اختصاص منظمة {إيكاو} سنتوجه لعرض موقفنا أمام منظمة الإيكاو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

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وأضافت الإمارات، أن مسائل هامة لم يتطرق إليها قرار محكمة العدل سنعرضها أمام الإيكاو.

وتابعت الإمارات: سنطرح قرار إغلاق مجالنا الجوي في وجه طائرات قطر أمام الإيكاو.

وفى وقت سابق قال سفير مملكة البحرين غير المقيم لدى هولندا الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، إنه ليس لقرار محكمة العدل الدولية أي تأثير على موضوع النزاع أو الفصل في المزاعم القطرية التي لا أساس لها وتستهدف مقدرات الدول الأربع وأمنها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.