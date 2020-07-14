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ليبى يتحصل على الدكتوراة فى القانون الجنائى من جامعة المنصورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحصل الطالب الليبى، محمود اليسير، على درجة الدكتوراة بتقدير عام جيد جدًا، بعد أن أجيزت رسالته التى قدمها لنيل هذه الدرجة من جامعة المنصورة.

وحملت الرسالة عنوان "الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي في مواجهة حرمة الحياة الخاصة في التشريعين الليبي والمصري"، وأشرف عليها أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق الأسبق جامعة المنصورة شوقي عمر أبوخطوة، مشرفًا ورئيسا، وأستاذ القانون الجنائي، كلية الحقوق بجامعة المنصورة تامر محمد صالح عضوًا، والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، الأمين العام للجنة الإصلاح التشريعي المستشار خيري أحمد الكباش، عضوًا.

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