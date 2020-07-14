شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للقبائل الليبية يوجه هذه الدعوة للأحزاب العربية بشأن هانيبال القذافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية العجيلي عبد السلام بريني رؤساء الأحزاب والنخب السياسية العربية ببزل جهود للمساعدة في الإفراج عن هانيبال القذافي.

وقال بريني، في خطاب موجه لرؤساء الأحزاب والنخب السياسية العربية: "يتشرف المجلس أن يتوجه بالشكر والتقدير للأحزاب السياسية ذات التوجه العروبي وإلى النخب السياسية الوطنية في كافة الدول العربية من أجل توحيد الجهود الخيرة بالإفراج على المواطن الليبي هنيبال معمر القذافي، الذي تم اختطافه من الجمهورية العربية السورية من قبل حسن يعقوب وآخرين من دولة لبنان منذ مدة ليست بقصيرة وإيداعه بأحدي السجون اللبنانية واتهامه بقضية ما زالت غامضة، والمتعلقة بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر فى حين أن هنيبال كان عمره سنتان آن ذاك".

وأعرب بريني عن أمله في قيام رؤساء الأحزاب والنخب السياسية العربية ببذل كل الجهود التي من شأنها المساعدة في الإفراج عن المعني واعتبار الاستمرار في اعتقاله وحجز حريته مخالف للقانون ومخالف للشرائع الدينية وحقوق الإنسان.