شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الكويتى يقرر إنهاء العام الدراسى لجميع الصفوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة قبس الكويتية أن مجلس الوزراء سيعتمد في اجتماعه الاستثنائي الخميس المقبل، قرارا بإنهاء العام الدراسي في جميع الصفوف ما عدا الثاني عشر، وقالت مصادر مطلعة، إنه من المتوقع أن يعقب اجتماع المجلس عقد مؤتمر صحفي يوضح خلاله وزير التربية وزير التعليم العالي د.سعود الحربي خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة وآلية الإنهاء وكيفية احتساب الدرجات وكافة الاستفسارات التي تدور في أذهان أهل الميدان وأولياء الأمور.

وكشفت المصادر أن الحربي انتهى أمس من وضع اللمسات الأخيرة للتقرير النهائي الخاص بخطة وزارة التربية للتعامل مع أزمة كورونا خلال الفترة المقبلة المقرر سلفاً تسليمه إلى مجلس الوزراء غدا الأربعاء 15 يوليو، محددا فيه ملامج خطة إنجاح طلبة صفوف النقل من الأول وحتى الحادي عشر، إضافة الى مواعيد اختبارات الثاني عشر وانطلاقة العام الدراسي الجديد 2020 - 2021. والقبس تنشر التفاصيل الكاملة لخطة العام الدراسي في «القبس الورقية» بعددها غدا الأربعاء.

