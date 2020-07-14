شكرا لقرائتكم خبر عن سفير البحرين غير المقيم لدى هولندا: قرار العدل الدولية لا يؤثر على موضوع النزاع مع قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سفير مملكة البحرين غير المقيم لدى هولندا الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، إنه ليس لقرار محكمة العدل الدولية أي تأثير على موضوع النزاع أو الفصل في المزاعم القطرية التي لا أساس لها وتستهدف مقدرات الدول الأربع وأمنها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقبلها قال سفير السعودية لدى هولندا، إنه لا علاقة لقرار محكمة العدل الدولية بالأسس الموضوعية في شكوى قطر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وأضاف سفير السعودية لدى هولندا، أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن قطر اقتصر على اختصاص الأيكاو.

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ولفت السفير السعودي لدى هولندا، إلى أن حكم محكمة العدل الدولية بشأن اختصاص منظمة {إيكاو} ليس له علاقة بالأسس الموضوعية في الشكوى المقدمة من قبل دولة قطر.

وفى وقت سابق قالت سفيرة دولة الإمارات لدى هولندا حصة عبد الله العتيبة: قرار محكمة العدل الدولية ذو طبيعة تقنية ومقتصر على المسائل الإجرائية والولاية القضائية لمعالجة النزاع، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضافت سفيرة دولة الإمارات لدى هولندا : لاحظنا أن هناك مسائل هامة أخرى لم يتطرق إليها الحكم وهي مسائل سوف نتناولها أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).

وأوضحت سفيرة دولة الإمارات لدى هولندا، أن هذا الخلاف لن يحل عن طريق {إيكاو} أو أي منظمة دولية أخرى ولن تعود العلاقات إلى ما كانت عليه إلا عندما تلتزم قطر أمام الدول الأربع بتنفيذ اتفاقيات الرياض.