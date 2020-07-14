شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: الاعتماد على النفط كمصدر دخل أساسى أثبت فشلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل القومي أثبت أنه تجربة فاشلة، وأضاف الكاظمى فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء العراق، أن سوء الإدارة أيضا تسبب في قلة الأموال والاعتماد المطلق على سياسة النفط". وأضاف :"لدينا خطة لإصلاح النظام المالى والإدارى للتحرر من عبودية النفط"، مبيناً :"جادون بمحاربة الفاسدين"، ويمثل إنتاج النفط العراقي نسبة كبيرة من صافي الدخل؛ الأمر الذي يجعل الموازنة مرهونة بتقلبات سوق النفط الذي شهد حالة من عدم الاستقرار في الآونة الأخيرة بسبب جائحة "كورونا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء العراقى: الاعتماد على النفط كمصدر دخل أساسى أثبت فشلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.