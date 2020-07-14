شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبى: تقنية تعتمد على الليزر لفحص "كورونا" للقادمين من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة إدارة الأزمات والطوارئ فى إمارة أبوظبى ودائرة الصحة - أبوظبى عن بدء تطبيق تقنية " DPI " القائمة على استخدام أشعة الليزر للكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كوفيد-19، والسماح لمستخدميها دخول الإمارة. وفق الإمارات اليوم.

تعتمد تقنية " DPI " المبنية على الليزر على فحص عينات من الدم وقراءة شكل الخلايا فيها لتحديد خلال ثوان وجود التهابات كالتى يحدثها فيروس كوفيد-19، كما يعتمد نظام التشخيص فى الجهاز المبتكر فى الإمارات تقنية الذكاء الاصطناعى المتقدم فى تحليل الصور وفقا لمقياس دقيق جدا.

وأكدت اللجنة أنه بإمكان الراغبين فى دخول أبوظبى إجراء فحص الليزر بتقنية DPI للفيروس عند النقاط المحددة وسيسمح لمن تظهر نتيجة فحصه بهذا الجهاز سلبية بالدخول أما من كانت نتيجة فحصه إيجابية فسيخضع لفحوصات مسحة الأنف PCR والخاصة باكتشاف فيروس كوفيد-19 فى الموقع نفسه قبل أن يطلب منه العودة إلى محل إقامته وعدم المخالطة حتى ظهور النتيجة.

Advertisements

وسيستمر السماح بدخول الإمارة لمن يحمل نتيجة سلبية لفحص كوفيد- 19 أجرى خلال 48 ساعة من استلام النتيجة.

وأكدت اللجنة ضرورة التخطيط وإجراء الفحوصات مسبقا متى ما أمكن لتجنب أى ازدحام أو تأخير محتمل.