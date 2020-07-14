شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل الجزائرى يأمر بالتعامل بصرامة مع المعتدين على الأطباء والمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير العدل الجزائرى بلقاسم زغماتى، تعليماته إلى النيابة العامة في مختلف الولايات بتوقيف الأشخاص الذين يقومون بالاعتداء على موظفي الصحة ومسؤولي المستشفيات وتقديمهم للنيابة، وذكر بيان لوزارة العدل الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أنه "إثر تفشي ظاهرة الاعتداء على موظفي السلك الطبي وموظفي المؤسسات الصحية، وجه السيد وزير العدل اليوم تعليمات إلى السادة النواب العامين لدى المجالس القضائية لتوعيتهم بخطورة هذه الظاهرة ودعوتهم إلى التعامل معها بالصرامة التي تستدعيها الظروف الصحية التي تمر بها البلاد حاليا".



وأضاف البيان أن التعليمات تضمنت ضرورة اللجوء تلقائيا إلى إيقاف الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال وإلى اتخاذ في شأنهم إجراءات التوقيف للنظر وتقديمهم وجوبيا أمام وكيل الجمهورية (النيابة) مع تقديم التماسات صارمة سواء أمام قضاة التحقيق أو أمام جهات الحكم واستئناف الأوامر والأحكام المخالفة لهذه الالتماسات".