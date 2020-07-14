اليمن.. مقتل 24 مسلحا حوثيا في مواجهات بالحديدة

اليمن /الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، الثلاثاء، مقتل 24 مسلحا تابعين لجماعة الحوثي وإصابة العشرات، في مواجهات مع قوات الجيش بمحافظة الحديدة غربي البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مأمون المهجمي، الناطق باسم ألوية العمالقة (تابعة للجيش)، أن القتلى والمصابين سقطوا خلال "تصدي القوات المشتركة (موالية للحكومة) لهجمات وتسللات نفذتها الميلشيا الحوثية".

وأضاف المهجمي، للأناضول، أن هجمات الحوثيين كانت في "كل من شارع الخمسين وشارع صنعاء وكيلو 16 ومدينة حيس بمحافظة الحديدة".

ولم يتطرق المهجمي إلى وقوع خسائر في القوات الحكومية، فيما لم يتسن أخذ تعليق على الفور من قبل الحوثيين بهذا الشأن.

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وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اختتمت الأمم المتحدة نشر خمس نقاط مراقبة لوقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والحوثيين في الحديدة، ضمن المساعي الرامية إلى حل الوضع في المحافظة بشكل سلمي بناء على اتفاق ستوكهولم.

وتتبادل الحكومة و"الحوثيون" اتهامات متكررة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي، الذي تشرف عليه لجنة أممية أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحُديدة، بموجب الاتفاق الموقع في العاصمة السويدية ستوكهولم، في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

ويشهد اليمن منذ أكثر من نحو ست سنوات حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وبات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع امتداداته الإقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات عدة، بينها العاصمة صنعاء.

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