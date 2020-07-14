وفيات كورونا.. 10 بالجزائر وحالتان في ليبيا

حسان جبريل ، وليد عبد الله / الخليج 365
ارتفعت وفيات كورونا في بلدين عربيين، الثلاثاء، بواقع 10 في الجزائر وحالتين في ليبيا.
وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة، في بيان تسجيل 527 إصابة جديدة بالفيروس، و10 وفيات، بالإضافة إلى 276 حالة تعاف.
وارتفع إجمالي إصابات الفيروس في الجزائر، إلى 20 ألفا و216، منها 1028 وفاة، و15 ألفا و295 متعافيا.
وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي) في بيان، تسجيل 51 إصابة جديدة، وحالتي وفاة، بالإضافة إلى 3 حالات شفاء.
وارتفع إجمالي إصابات الفيروس بليبيا إلى 1563، منها 42 وفاة، و370 حالة شفاء.
وبحسب موقع "Worldometers" المختص برصد إحصاءات الفيروس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 13 مليونا و309 آلاف، توفي منهم أكثر من 577 ألفا، فيما تخطى عدد المتعافين حاجز 7 ملايين و767 ألفا.
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