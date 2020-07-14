بعد 4 أشهر من المنع.. سلطنة عمان تسمح لمواطنيها بالسفر للخارج

مسقط / الخليج 365

سمحت سلطنة عمان، الثلاثاء، لمواطنيها بالسفر خارج البلاد، بعد منع دام 4 أشهر، في إطار تداعيات مواجهة كورونا.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية "عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار كورونا، اجتماعا لمتابعة تطوّرات هذه الجائحة".

وقالت اللجنة إنها "ناقشت طلبات المواطنين للسفر إلى الخارج ووافقت على تسهيل ذلك بشرط التزامهم عند العودة بالضوابط الاحترازية الموضوعة أو أي ضوابط ستصدر مستقبلًا من الجهات المختصة".

وفي 17 مارس/آذار الماضي، قصرت اللجنة دخول السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية على العُمانيين فقط، ووقف خروجهم إلى خارج البلاد، في إطار تداعيات مواجهة كورونا.

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وقالت اللجنة العمانية عقب اجتماع اليوم، إنها "اطلعت على الزيادة الملحوظة في أعداد الوفيات والحالات المصابة خاصّة بين الأسر العمانية نتيجة لزيادة المخالطة والتزاور وفق التقصي الوبائي".

وأهابت بـ"جميع المواطنين والمقيمين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وأعلنت سلطنة عمان، الثلاثاء، تسجيل 14 وفاة بكورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ اكتشاف الفيروس منتصف فبراير/ شباط الماضي، بالإضافة إلى 1389 إصابة.

ووفق بيان لوزارة الصحة، فإجمالي الإصابات ارتفع إلى 59 ألفا و568، بينها 273 وفاة، و37 ألفا و987 حالة تعاف.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت السلطات تخفيف الإجراءات والقيود المفروضة لاحتواء تفشي كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.