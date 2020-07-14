أسرة عربية تتقدم ببلاغ ضد ممثل إسرائيلي بتهمة "العنصرية"

زين خليل/الخليج 365-

تقدمت أسرة عربية "بدوية"، الثلاثاء، ببلاغ للشرطة الإسرائيلية ضد نجم قناة أطفال، صوّر اثنين من أطفالهما بشكل مهين وعنصري.

وتم تقديم البلاغ من قبل أسرة الطفلين أيمن ومحمد الجهالين في شرطة مستوطنة "معاليه أدوميم" (شرق مدينة القدس) ضد الممثل روعي عوز، (يلقب باسم روي بوي)، بحسب القناة (13) الخاصة.

واتهمت أسرة الجهالين "عوز" بـ "إظهار العنصرية والإهانة وتصوير ونشر مقطع لقاصرين دون إذن وبشكل يخالف القانون".

وقال لافي الجهالين والد الطفلين للقناة إن شخصا مثل "عوز" يجب أن يحاكم، مضيفاً "لقد أهانني، وأهان أطفالي والطفولة، لن أستقبله حتى إن جاء ليعتذر سأقوم بطرده، المحكمة بيننا فقط".

وانتشر مساء السبت، مقطع فيديو لأب يهودي، يجلس في سيارة إلى جانب زوجته، فيما يجلس أطفاله الثلاثة في المقعد الخلفي.

وظهر الأب ممسكاً بكعكة خلال رحلة في النقب (جنوب) وهو يسأل أطفاله "من يريد إطعام بدوي؟" مشيراً إلى طفلين عربيين يقفان إلى جانب السيارة.

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واعتذر "عوز" عبر حسابه بإنستغرام على تصوير الفيديو.

والإثنين، عقدت لجنة حقوق الطفل في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي برئاسة النائب العربي يوسف جبارين جلسة طارئة لبحث الواقعة العنصرية ضد الأطفال العرب بإسرائيل.

وأوصت اللجنة وزارة العدل الإسرائيلية، بالعمل على تعديلات قانونية؛ "من أجل التعامل بنجاعة أكبر مع الظواهر العنصرية".

وكان الفيديو العنصري قد أثار موجة من الغضب بين العرب في إسرائيل، وقال رئيس بلدية مدينة رهط العربية (شمالي النقب) فايز أبو اصهيبان‏، إن اعتذار "عوز" غير مقبول، مضيفا "لقد تعامل مع أطفال بلا حول ولا قوة كما لو كانوا قرودا".

وفي النقب، عشرات القرى العربية البدوية التي لا تعترف بها الحكومات الإسرائيلية، وهي لذلك غير مرتبطة بشبكات المياه والكهرباء والمواصلات، ولا تقدم الحكومة الإسرائيلية لسكانها أي خدمات.

كما يواجه الكثير من السكان البدو، قرارات هدم إسرائيلية، لمنازلهم، بداعي البناء غير المرخص. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.