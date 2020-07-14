الجبهة الثورية السودانية: توقيع اتفاق السلام سيتم في جوبا

بهرام عبد المنعم/ الخليج 365

أعلنت الجبهة الثورية بالسودان، أن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام سيتم في عاصمة الجارة الجنوبية جوبا، بعد الاتفاق على محور الترتيبات الأمنية وبقية القضايا العالقة، وذلك بعدما كان مقررا الثلاثاء، بالخرطوم، دون ذكر الموعد الجديد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الجبهة الثورية، أسامة سعيد، اطلعت عليه الخليج 365.

وأوضح أن الجبهة الثورية "استلمت مسودة الاتفاق على ورقة القضايا القومية المحورية (تضم كل بنود الاتفاق ما عدا الترتيبات الأمنية) من لجنة الوساطة لمحادثات السلام السودانية، بعد أن تم التفاوض حولها في الخرطوم مع أطراف الحكومة السودانية".

وأشار أن "الجبهة الثورية" تعلن موافقتها على تلك المسودة، وتم الاتفاق مع لجنة الوساطة على أن "يكون التوقيع عليها لاحقا في جوبا مقر التفاوض".

Advertisements

وفي وقت سابق اليوم، قال قيادي في الجبهة الثورية للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، إن توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية"، الذي كان مقررا بالخرطوم، الثلاثاء، تأجل إلى أجل غير مسمى.

وكان من المتوقع، التوصل إلى اتفاق سلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة السودانية في أغسطس/ آب الماضي.

ومع تعثر المفاوضات، قررت الوساطة في جوبا، تأجيل توقيع الاتفاق إلى مارس/ آذار الماضي، ثم أرجأته إلى أبريل/ نيسان المنصرم، قبل أن تحدد موعدا جديدا في 20 يونيو/ حزيران الفائت، ثم 14 يوليو/ تموز الجاري، قبل الإعلان مجددا عن تأجيله.

وتركز مفاوضات جوبا على 5 مسارات، هي: مسار إقليم دارفور (غرب)، ومسار ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.