وزير خارجية مالطا عن حظر الأسلحة لليبيا: يجب ألا نكيل بمكيالين

أنقرة / الخليج 365
قال وزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو، تعليقا على عملية "إيريني" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي مؤخرا لتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، "علينا أن نكون منصفين".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده بارتولو مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، عقب محادثات جمعتهما.
وأضاف: "بالتأكيد لا نؤيد وصول الأسلحة إلى ليبيا، يجب أن نكون منصفين، ينبغي أن لا نكون منافقين، وأن لا نكيل بمكيالين"
وأوضح أن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ينبغي أن يشمل جميع الطرق البرية منها والجوية، لا فقط تلك الآتية من البحر.
وأشار بارتولو إلى أهمية السلام في منطقة البحر المتوسط، مؤكدا ثقته بأن كل نزاع يمكن حله، حتى لو بدا ذلك مستحيلا.
واستطرد: "نعتقد أن ليبيا يجب أن تتحد، وعلى الليبيين أن يديروها، عليهم إيجاد حلولهم الخاصة وعلينا مساعدتهم في إيجاد هذه الحلول".
من جانب آخر، أفاد بارتولو بأن بلاده تتعاون مع تركيا في عدة مجالات كالتجارة والاستثمار والتعليم والسياحة والصحة.
ولفت إلى أن الشركات التركية تمتلك صورة ذهنية جيدة في مالطا، مشددا على ضرورة تطوير المشاريع المشتركة بين البلدين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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