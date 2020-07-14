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تيكا تقدم مساعدات طبية لمستشفى بالقدس

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القدس/ الخليج 365

قدمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، مساعدات طبية لمستشفى بالقدس الشرقية، في إطار التضامن لمكافحة فيروس .

وقال منسق تيكا في فلسطين، أحمد رفيق تشيتين قايا، في تصريح للأناضول، إنهم قدموا مساعدات طبية لمستشفى أوغست فيكتوريا (المطلع) في القدس الشرقية المحتلة.

ولفت إلى أن مراسم تقديم المساعدات جرت أمام المستشفى، بحضور رئيس السلك الدبلوماسي التركي المؤقت لدى فلسطين، السفير أحمد رضا ديميرير، وعدد من المسؤولين الفلسطينيين.

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وأضاف تشيتين قايا أن المساعدات تضمنت 50 ألف كمامة، و2500 كمامة أخرى نوع (إن 95)، و2500 عبوة مواد تعقيم.

وتعد "تيكا"، التي تأسست عام 1992، راعيا ومنسقا رئيسيا لمشاريع خيرية كثيرة تنفذها تركيا في مناطق مختلفة من العالم.

وتواصل الوكالة حاليا أنشطتها عبر61 مكتبا تنسيقيا، في 59 دولة شريكة في التنمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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