تونس تحتضن مهرجان "أوسكار العرب" الليبي في أغسطس

مروى الساحلي/ الخليج 365
تحتضن تونس الدورة الثالثة لمهرجان "أوسكار العرب" الليبي، التي ستنطلق في 8 أغسطس/آب المقبل، وسط تكريم 35 فنانا من ليبيا ودول عربية أخرى.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدير المهرجان بتونس مهند الغزاوي، الثلاثاء بالعاصمة التونسية.
وقال الغزاوي: "تنطلق الدورة الثالثة لمهرجان أوسكار العرب، في 8 أغسطس المقبل، وسيتم تكريم 35 فنانا من ليبيا ودول عربية أخرى".
وأوضح أن "المهرجان بمثابة تظاهرة ثقافية فنية تنعقد خلال يوم واحد، لتكريم المبدعين العرب الذين بذلوا جهودا للنهوض بواقع الفن في العالم العربي".
وتابع أن الدورة الثالثة للمهرجان ستنطلق تحت شعار "العرب تحت راية ليبيا"، للتأكيد على أن ليبيا "بلد حياة وليس بلد دماء".
ومن المقرر أن يكرم المهرجان الفنانين، السورية سوزان نجم الدين، واللبناني سعد رمضان، والمصري محمد رمضان، والبحرينية شيماء السبت، والتونسيين هادي حبوبة وإيمان الشريف وشيرين اللجمي، والليبين خدوجة صبري وسراج الهويدي وأسامة الأزرق، بحسب الغزاوي.
وحمل مهرجان "أوسكار العرب" في دورتيه الأولى والثانية عامي 2018 و2019، اسم "أوسكار ليبيا"، وينظم في تونس سنويا.
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