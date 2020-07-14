الصومال.. إنقاذ 3 من طاقم طائرة مساعدات اندلع بها حريق

الصومال / نور جيدي / الخليج 365

اندلع حريق بأحد محركات طائرة مساعدات أثناء هبوطها، الثلاثاء، في مطار مدينة بلدوين بإقليم "هيران" وسط الصومال، فيما تم إنقاذ طاقمها، وفق موظف بالمطار ومسؤول.

وقال أحد موظفي المطار، للأناضول، إن حريقا اندلع في أحد محركات الطائرة بشكل مفاجئ خلال هبوطها؛ قبل أن ينتشر في بقية جسمها.

ولم يصدر على الفور تعليق من قبل إدارة مدينة بلدوين على الحادث.



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لكن العقيد عبد الله موسي قائد القوات الجيبوتية (ضمن القوات الإفريقية) في مدينة بلدوين قال في تصريح للإعلام المحلي، إن الطائرة "قدمت من جيبوتي، وكانت تحمل مساعدات إنسانية (لم يحددها) لمتضرري فيضانات في المدينة".



وأضاف موسى أن "3 من طاقم الطائرة تم إنقاذهم (هم إجمالي الطاقم)".



بدورها، ذكرت وسائل إعلام صومالية، أن الطائرة كانت مستأجرة للأمم المتحدة، لكنها لم تكشف مزيدا من التفاصيل.



وتعد الحادثة الثانية من نوعها، بعد سقوط طائرة كانت تحمل مساعدات إنسانية في مدينة بردالي بإقليم باي جنوب غرب الصومال في مايو/أيار الماضي.

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