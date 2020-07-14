"حماس": "العربية" تقود حملة "تضليل وتشويه" ضد "المقاومة"

غزة/محمد ماجد/الخليج 365-

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن فضائية "العربية"، تقود حملة "تضليل وتشويه"، مستندة إلى "أكاذيب وافتراءات" من صناعة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تهدف إلى "المس بمقاومة الشعب الفلسطيني وثقته بمشروع المقاومة والتحرير".

وأضافت "حماس" في بيان وصل وكالة الخليج 365 "إن ما تقوم به قناة العربية وغيرها ينسجم تماما مع سياسات الاحتلال الصهيوني ومخططاته المستمرة للعدوان على شعبنا، وشطب حقوقه التاريخية".

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ورأت حماس، أن ما تقوم به القناة يجعلها "تقف مع الاحتلال صفاً واحداً ضد شعبنا مع ما يترتب على ذلك من تداعيات في كل الاتجاهات".

وكانت قناة العربية الفضائية (سعودية تبث من الإمارات)، قد شنت خلال الأيام الماضية، هجوما على حركة حماس، وجناحها العسكري "كتائب القسام".

وقالت القناة إن وزارة الداخلية بغزة (تقودها حماس) اعتقلت أعضاء في "القسام" بتهمة التخابر مع إسرائيل، وهو ما نفته الوزارة في بيان أصدرته، واتهمت فيه "العربية" بممارسة التضليل، وترويج الشائعات والأكاذيب".

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