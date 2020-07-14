"العدل الدولية": "إيكاو" مختصة بنظر شكوى قطر ضد دول الحصار

رفضت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، طعون دول المقاطعة بشأن عدم اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، نظر شكوى قطر من حصارها جوا.
جاء ذلك خلال جلسة للبت في طعن دول الحصار الأربع وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بعدم اختصاص اختصاص "إيكاو" بنظر شكوى قطر، بحسب فضائية الجزيرة القطرية.
وذكرت المحكمة أن "قطر قامت بجهود صادقة للتواصل مع الدول الأربع للتفاوض قبل لجوئها إلى إيكاو".
وأكدت "العدل الدولية" بالإجماع على رفض الاستئنافات المقدمة من قبل دول الحصار، وقضت باختصاص المنظمة الدولية للطيران المدني نظر شكوى قطر بسبب الحصار الجوي.
وتنظر محكمة العدل الدولية في تحديد اختصاص منظمة الطيران المدني الدولية "إيكاو"، بخصوص شكوى تقدمت بها قطر ضد الدول الأربعة، أواخر 2017، على خلفية الحظر الجوي المفروض من قبل تلك الدول على الدوحة في العام نفسه، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
وإثر الشكوى القطرية، رفعت الدول الأربعة قضيتين أمام محكمة العدل الدولية في محاولة لـ"نزع اختصاص منظمة الطيران المدني الدولية بالنظر في الشكوى القطرية"، بحسب المصدر ذاته.
وفي 20 أكتوبر/ تشرين أول 2017، قدمت قطر اثنين من الشكاوى أمام "إيكاو"، وهي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، عرضت فيهما بالتفصيل "كافة الانتهاكات التي قامت بها الدول الأربع" بخصوص الحظر الجوي.
وطلبت الدوحة من مجلس "إيكاو" الفصل في قضية حظر الطيران، وإعلانه كإجراء غير قانوني في قضية الحظر المفروض عليها "من قبل دول الحصار" منذ انطلاق الأزمة في صيف 2017.
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