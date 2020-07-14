صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من القبض على خمسة أشخاص (ثلاثة مواطنين ومقيمين من الجنسية السودانية)، وذلك لقيامهم باحتجاز مقيم من الجنسية السودانية والتعدي عليه بالضرب وتصويره، وطلب مبلغ مالي من أحد أقاربه مقابل إخلاء سبيله لوجود خلافات مالية سابقة بينهم. وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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كانت هذه تفاصيل خبر شرطة مكة تطيح بـ5 أشخاص احتجزوا مقيماً سودانياً وتعدوا عليه بالضرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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