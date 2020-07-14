العراق يسجل 2022 إصابة جديدة بكورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2022 إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد – 19”, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 81757 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أن 95 حالة وفاة جديدة سُجلت, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3345. وسجلت 3784 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 50782 حالة، فيما بلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 27630, منهم 396 في العناية المركزة.

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