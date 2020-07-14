شكرا لقرائتكم خبر عن أول عالم من خارج أمريكا.. «فوزان الكريع» يحصل على جائزة أمريكية في الوراثة البشرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حصل الدكتور السعودي فوزان الكريع على جائزة الجمعية الأمريكية للوراثة البشرية (كرت سترن) للتميز في البحث العلمي كأول عالم من خارج أمريكا. واحتفت وزارة الصحة بالعالم الدكتور فوزان الكريع، وقالت “كأول عالم خارج أمريكا.. الدكتور السعودي فوزان الكريع يحصل على جائزة الجمعية الأمريكية للوراثة البشرية (كرت سترن) للتميز في البحث العلمي”. وأضافت وزارة الصحة مهنئة الدكتور فوزان الكريع “ألف مبروك ومزيداً من النجاح والتفوق لأبناء وطننا الغالي علم السعودية”.

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