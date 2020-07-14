وفد إماراتي يبحث مع رئيس جزر القمر علاقات ما بعد كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة وفداً من دولة الإمارات برئاسة سعيد محمد سعيد مرشد المقبالي سفير الدولة في جزر القمر، إلى جانب أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح و السلام، حيث بحث الطرفان سبل تطوير العلاقات المشتركة ما بعد أزمة كورونا المستجد إلى جانب المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.ونقل السفير إلى الرئيس غزالي خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.من جهته حمّل الرئيس غزالي السفير المقبالي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، و أعرب عن شكره لدولة الإمارات على المساعدات الطبية التي قدمتها لمساعدة بلاده في التصدي لجائحة (كوفيد-19).وقال سفير الدولة: «إن العلاقات التي تجمعنا بجزر القمر علاقات أخوية طويلة الأمد نسعى إلى توطيدها ورفعها إلى أعلى المستويات إلى جانب توسيع آفاق التعاون بما يحقق طموحات البلدين».

(وام)