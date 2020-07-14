محكمة تونسية تقضي بسجن مدونة نشرت نصا "مسيئا للإسلام" بعنوان "سورة كورونا"

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائية، محسن دالي، القول إنه تم الحكم بـ6 أشهر سجنا ضد المدونة آمنة الشرقي، وذلك بتهمة المس بالمقدسات على خلفية نشرها نصا على مواقع التواصل الإجتماعي تحت اسم "سورة كورونا".

​وشملت قائمة التهم التي أدينت بها الشرقي "الدعوة والتحريض على الكراهية بين الأديان والأجناس والسكان"، كما غرمتها المحكمة ألفي دينار (حوالى 650 يورو) عن جريمة "النيل من الشعائر الدينية".

وكانت المدونة قد شاركت في نشر نص ساخر بعنوان "سورة كورونا"، وتمت دعوتها إثر ذلك من قبل الشرطة في العاصمة تونس للتحقيق.

ودعت منظمة العفو الدولية نهاية مايو/ آيار السلطات التونسية الى وقف ملاحقة المدوّنة ورأت في ذلك "تقويضا لحرية التعبير".