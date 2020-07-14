تونس تحكم على امرأة بالسجن ستة أشهر بسبب منشور هزلى على فيسبوك عن القرآن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت محكمة تونسية حكما على المدونة آمنة الشرقي بالسجن ستة أشهر ودفع غرامة قيمتها 700 دولار بسبب إعادة نشر مزحة على فيسبوك بشأن فيروس كورونا كتبت وكأنها سورة من القرآن.

وقالت الشرقي (27 عاما) لرويترز من منزلها حيث كانت تنتظر سماع الحكم "علمت للتو بقرار المحكمة.. هذا ظلم وقرار غير عادل ..هذا يؤكد أن لا حرية في تونس وأنا مصدومة من تهم التحريض على الكراهية ..فريق الدفاع سيستأنف الحكم في أجل عشرة أيام".

وأثارت مشاركة الشرقي للمنشور في مايو أيار بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المحافظين الذين طالبوا بعقابها في بلد يشهد استقطابا بين التيارات العلمانية والإسلامية منذ الثورة التي حولت البلاد إلى الديمقراطية قبل تسعة أعوام.

وقال المتحدث باسم المحكمة محسن الدالي إن الحكم كان في اتهامات بالتحريض على الكراهية بين الأديان والأعراق، وقوبلت القضية بانتقادات من جماعات حقوقية.

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وقالت منظمة العفو الدولية إن الشرقي ضحية "قانون قمعي" يقيد حرية التعبير وإن الادعاء لم يسمح لمحامي الشرقي بمرافقتها للمحكمة حيث سألت عن معتقداتها الدينية وحالتها العقلية.