شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الروسى للمصالحة: مسلحو إدلب وراء استهداف دورية روسية تركية بعبوة ناسفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، أن المسلحين فى إدلب يقفون وراء استهداف دورية روسية - تركية مشتركة بعبوة ناسفة، اليوم الثلاثاء، ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن المركز الروسي للمصالحة: "في الوقت الحالي، توقفت الدوريات، ويجرى إخلاء المعدات المتضررة. . قيادة القوات الروسية في الجمهورية العربية السورية، بالتعاون مع جهزة الاستخبارات السورية، تؤكد تورط مسلحى إدلب فى الهجوم على الدورية". وأعلن المركز الروسي للمصالحة في وقت سابق اليوم، أن عبوة ناسفة يدوية الصنع انفجرت أثناء مرور دورية روسية - تركية مشتركة، تسببت في إصابة 3 جنود روس بجروح طفيفة، تم نقلهم إلى قاعدة حميميم لتلقي العلاج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المركز الروسى للمصالحة: مسلحو إدلب وراء استهداف دورية روسية تركية بعبوة ناسفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.