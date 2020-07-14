شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الوساطة بالسودان: التفاوض بشأن سلام السودان مع الجبهة الثورية انتهى رسميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن لجنة الوساطة في السودان، أعلنت أن التفاوض بشأن سلام السودان مع الجبهة الثورية انتهى رسميا ما عدا بعض تفاصيل الترتيبات الأمنية.
وفى وقت سابق أكدت لجنة الوساطة السودانية، أن مفاوضات سلام السودان أفضت لاتفاقات بشأن كل القضايا، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".
وكانت وردت أنباء عن تأجيل توقيع اتفاق السلام بين الحكومة والحركات المسلحة، وتنص مسودة اتفاق سلام السودان، على حصول الحركات المسلحة على ربع الحقائب الوزارية.
وأضافت مسودة اتفاق سلام السودان: حصول الحركات المسلحة على 3 مقاعد فى مجلس السيادة، وتنص مسودة اتفاق سلام السودان، على تمديد الفترة الانتقالية 39 شهرا من تاريخ التوقيع.
وفى وقت سابق، أكدت الوساطة بجنوب السودان لمحادثات السلام فى السودان، أن اتفاقية السلام بين الأطراف السودانية، ستوقع خلال أسبوع من الآن فى مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.
وقال توت قلواك المبعوث الخاص لرئيس جنوب السودان ورئيس وفد الوساطة فى تصريحات صحفية قبيل مغادرته إلى جوبا نهار اليوم "نحن عبركم نحى الشعب السودانى ونقول له إن السلام ات قريبا وعاجلا وسيتم التوقيع على اتفاقية السلام بعد اسبوع من الآن فى جوبا."
ونقلت وكالة أنباء السودان عن قلواك، قوله أن الاتفاقية جاهزة للتوقيع، وإن الوفود من الجانبين ستجتمع مساء اليوم لحسم مسالة واحدة وانه متاكد من انها لن تعيق الوصول لسلام فى السودان.
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