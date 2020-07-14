شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الجزائرية تعلن عن تسجيل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الإثنين، تسجيل 7 وفيات و494 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخير، وهو ما يعد رقما قياسيا جديدا للإصابات منذ ظهور الوباء.

وحسب الناطق باسم لجنة المتابعة بوزارة الصحة جمال فورار، فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية إلى 1018 ضحية و19689 إصابة مؤكدة.

كما تم تسجيل 276 حالة شفاء، بشكل يرفع إجمالى حالات الشفاء إلى 14019، ووفق نفس المسؤول، يتواجد 61 مريضا فى العناية المركزة.