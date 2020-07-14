شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال سفارة روسيا لدى ليبيا: موسكو لا تزود الليبيين بالأسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمشيد بولتايف، القائم بأعمال السفارة الروسية لدى ليبيا أن روسيا لا تزود ليبيا بالأسلحة، ولا تنتهك حظر مجلس الأمن الدولى بهذا الشأن.

قال بولتايف فى حوار صحفى: "فيما يتعلق بالأسلحة فى ليبيا، قبل فرض العقوبات قدمنا ​​الأسلحة، ولكن بالطبع ليس الآن، ولا ننتهك الحظر".

وشدد الدبلوماسى الروسى على أن بلاده ما كان لها أن تنتهك بتاتا حظر الأسلحة فى هذا البلد.

يذكر أن ليبيا دخلت فى دوامة من الاقتتال والفوضى منذ الإطاحة بالزعيم الليبى معمر القذافى وقتله فى عام 2011، وهى منقسمة الآن بين حكومتين، واحدة فى الشرق تدعم المشير خليفة حفتر، وأخرى فى غرب البلاد تدعمها الأمم المتحدة.