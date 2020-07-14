شكرا لقرائتكم خبر عن سعودى يغنى فى حب مصر.. والكاشير المصرى يرد: الطلب بتاعك على حسابى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غنى مواطن سعودى باللهجة المصرية مقطع من اغنية فى حب مصر أثناء انتظاره استلام طلب له من احد المطاعم التى يعمل بها كاشير مصرى ، وردا على الأغنية قرر الكاشير المصرى إعفاء السعودى من دفع الحساب، وفق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى .

وقال المواطن السعودى فى حب مصر: "ياريحين على مصر مين يبعت سلامى فى كلمتين يا أهل الله.. مشتاق لناسها الطيبين ودى ياما فيها مخلصين ياماشالله.. وفى أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء.. دا أنا والله بدعى لهم رب السماء ..قولوا معيا إن شالله إن شالله ".

وعقب انتهاء المواطن من أغنيتيه رد الكاشير المصرى قائلا :" أيه الجمال دا.. خلاص حساب طلباتك علينا".

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وعلق المواطن عقب الاغنية: "مصر أم الدنيا.. كل المصريين حلوين مصر وأهل مصر".

وحاز المقطع إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى الذين نشروهم على حساباته الشخصية .