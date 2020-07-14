شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات لوزير خارجية موريتانيا السابق ببيع جزيرة لأمير قطر السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مستشار قانونى للرئيس الموريتانى السابق محمد ولد عبد العزيز، اتهامات لوزير الخارجة السابق والسفير الحالى الدكتور اسلكو ولد امحد ازيدبيه ببيع جزيرة "التيدره" لأمير قطر السابق.

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وتقدم "ازيدبيه" باستقالته من منصبة كسفيرا لموريتنايا فى إيطاليا على خلفية هذه الاتهامات التى درجت بملف منح الرئيس الموريتانى السابق، محمد ولد عبد العزيز، جزيرة لأمير قطر السابق حمد بن خليفة.

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية قد استمعت لشهادات عدد من الوزراء ورؤساء الوزراء السابقين فى عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بشأن عدد من الملفات، فيما رفض الأخير أن يستلم الاستدعاء الموجه له من طرفها للمثول أمامها.