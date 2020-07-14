شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة عالمية بدعم سلطنة عُمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد تقرير نشرته مؤسسة "أكسفورد بيزنس جروب" للأبحاث الاقتصادية بالدعم الذى تقدمه حكومة سلطنة عُمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فى إطار جهود تنويع الاقتصاد فى السلطنة.

وأشارت المؤسسة فى تقريرها - الذى نشرته بعنوان "دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الأسواق الناشئة" - إلى إنشاء حكومة سلطنة عُمان صندوق "رفد"، المعنى بدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك هيئة خاصة بها تحت مسمى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، مؤكدة أن دورها كان مهماً فى نمو الأعمال التجارية الصغيرة وتعزيز التنويع الاقتصادى فى السلطنة.

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وأوضحت "أكسفورد بيزنس جروب" أن هذه الاستراتيجية تؤتى ثمارها، فوفقاً لبيانات المركز الوطنى للإحصاءات والمعلومات بالسلطنة، ارتفع إجمالى عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" بنهاية شهر مايو الماضى، ليصل إلى نحو 44 ألفاً و197 مؤسسة، مقارنة بنفس الفترة من شهر مايو من عام ٢٠١٩ والذى بلغ عددها 39 ألفاً و473 مؤسسة.

وأشارت المؤسسة إلى أن تعديل قانون الضرائب بالسلطنة الذى يهدف إلى تقليل العبء المالى على الشركات الصغيرة والمتوسطة، يؤدى إلى دفع النمو الاقتصادى فى السلطنة.

وأكدت أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم تعتبر محرك النمو الاقتصادى العالمى وتوفير فرص العمل، حيث تساهم بنحو 33% من الناتج المحلى الإجمالى و45% من إجمالى القوى العاملة فى البلدان مرتفعة الدخل، وأكثر من 60% من الناتج المحلى الإجمالى و70% من العمالة فى الاقتصادات النامية.