شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الأمن الفلسطينى يلقى القبض على سائق مصاب بكورونا لمغادرته الحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت قوى الأمن الفلسطينى اليوم، الثلاثاء، القبض على سائق مركبة، أثناء عمله فى نقل المسافرين في مدينة الخليل. وقال الدكتور عفيف العطاونة، مدير عام صحة جنوب الخليل مسؤول الطبي الوقائي في محافظة الخليل، إن وزارة الصحة ومن خلال قاعدة بياناتها، ومتابعة المصابين بفيروس كوفيد 19، تبين بأن هذا المصاب قد خالف التعليمات وغادر منزله وأهمل الحجر متوجهاً لعمله، وعلى الفور تم ابلاغ الجهات الأمنية بضرورة إلقاء القبض عليه.

وتابع العطاونة في حديثه مع وكالة معا الفلسطينية: "ولكونه يُشكل تهديداً على المجتمع سارعت قوى الأمن بإلقاء القبض خلال عمله فى منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، وتم نقله بواسطه سيارة إسعاف نقل مصابي فيروس كوفيد 19، ونحن نطالب الجهات المختصة باتخاذ اجراءات رادعة بحق هذا المخالف المهدد للأمن المجتمعى والصحى، حتى يكون عبرة لغيره".