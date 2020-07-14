شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل أول إصابة محلية بكورونا بعد نحو شهرين من تصفير الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت ولاية مدنين التونسية، أول إصابة محلية بفيروس كورونا، بعد حوالي شهرين دون إصابات محلية، باستثناء بعض الحالات الوافدة لعائدين من فرنسا وبلدان الخليج، وفق المدير الجهة الصحة بولاية مدنين، جمال الدين حمدي.

وأوضح الدكتور حمدي، أن هذه الإصابة لامرأة من مدينة جرجيس تلقت العدوى من ابنتها، التي عادت منذ شهر من فرنسا وتبين حملها لفيروس كورونا، إلا أن وضعها الصحي الذي يستوجب مرافقا لها حال دون نقلها إلى مركز الحالات الموجبة بالمنستير، فبقيت في الحجر الصحي الذاتي تحت رعاية والدتها، مع متابعتهما باستمرار.

كما أوضح حمدي، أن الأم لا تزال مصابة بالفيروس، فيما شفيت الفتاة بعد صدور نتيجة تحليلها سلبية.