شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى يحاول الانتحار فى الجزائر هربا من أهالى متوفى بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى مدير مستشفى "محمد بوضياف" بمدينة البويرة فى الجزائر، جمال بوتمر، بنفسه من الطابق الثالث للمستشفى، بعد تعرضه لضغوطات من أهل مريض متوفى بكورونا. وفقا لصحيفة البلاد الجزائرية

وبحسب الصحيفة، فإن أهل المتوفى طالبوا المدير بتسليمهم الجثة قبل صدور نتائج التحاليل، وأمام الضغط الذى مورس عليه، قام المدير بالقفز من الطابق الثالث خوفا من الاعتداء عليه. ونجا الطبيب بأعجوبة من الموت، وقد أصيب بكسور في أطرافه السفلى و جروح متفاوتة.

وأعلنت الجزائر أمس الاثنين تسجيل 7 وفيات و494 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخير، وهو ما يعد رقما قياسيا جديدا للإصابات منذ ظهور الوباء.

وحسب الناطق باسم لجنة المتابعة بوزارة الصحة جمال فورار، فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية إلى 1018 ضحية و19689 إصابة مؤكدة. كما تم تسجيل 276 حالة شفاء، بشكل يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 14019. ووفق نفس المسئول يتواجد 61 مريضا في العناية المركزة.