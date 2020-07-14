شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الليبى يبحث مع نظيره الإيطالى مبادرة إعلان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الايطالي روبيرتوفيكو في روما وبحث معه التطورات في ليبيا.

وأكد المستشار الاعلامي لرئيس المجلس عبد الحميد الصافي ، أن اللقاء تناول مبادرة المستشار عقيلة صالح السياسية لحل الازمة الليبية ، كما تطرق المستشار عقيلة صالح وروبيرتوفيكو إلى مبادرة اعلان القاهرة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشيرا الى أن المستشار عقيلة صالح ووتوفيكو ناقشا مد جسور التعاون بين البرلمانين الإيطالي والليبي.