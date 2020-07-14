شكرا لقرائتكم خبر عن إرجاء التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات السودانية تأجيل التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بين الحكومة و "الجبهة الثورية" (التى تضم حركات مُسلحة وقوى سياسية). كان السودان قد أعلن صباح اليوم أنه سيتم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق القضايا القومية بين الحكومة والجبهة الثورية، في وقت لاحق اليوم، قبل أن يُعلن بشكل مفاجئ إرجاء التوقيع على الاتفاق.

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