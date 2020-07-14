شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات العراقية تغلق قاعات الروليت والقمار والنوادى الليلية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الاستخبارات فى وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، إغلاق قاعات الروليت والقمار والنوادى الليلية فى العاصمة بغداد.

وذكرت وكالة الاستخبارات فى بيان صحفى، أن "مفارز وكالة الاستخبارات، واستنادًا إلى الأمر الديوانى 55 الصادر من خلية الأزمة، وللحد من انتشار فيروس كورونا فى العاصمة بغداد، نفذت واجبا أمنيا بمناطق متفرقة من بغداد".

وأضافت، أن "الواجب تمثل بغلق صالات القمار، والروليت، والنوادى الليلية، ومحلات بيع المشروبات الكحولية فى عدد من الفنادق والصالات".

وأشارت إلى "اخذ تعهدات رسمية على أصحاب تلك المهن للالتزام بتوجيهات لجنة الأمر الديوانى 55"، مبينة، أن "إنجاز هذا الواجب تم بالتعاون مع الشرطة الاتحادية".