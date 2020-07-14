شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل أعمال البرلمان التونسى بعد اعتلاء عبير موسى منصة المجلس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعطلت أشغال الجلسة العامة بالبرلمان التونسى، اليوم الثلاثاء، وتم رفعها بسبب اعتلاء رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي وبقية نواب الكتلة منصة رئاسة المجلس. وقال الموقع الإلكترونى لإذاعة "موازيك إف إم" أن نواب الدستوري الحر افتكوا كرسي رئيس البرلمان ونائبيه ما فرض على النائب الأول سميرة الشواشي تسيير الجلسة العامة من كرسي جانبي بقاعة الجلسات قبل أن تقوم برفعها والدعوة إلى إجتماع رؤساء الكتل البرلمانية.

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وأوضحت موازيك، أن ذلك جاء على خلفية إدخال رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف لأحد المشمولين بالإجراء الحدودي S17 إلى البرلمان.

وقالت رئيسة كتلة الدستورى الحر التونسية، عبير موسى، أمس الإثنين، إن أحزاب وكتل برلمانية تونسية تبدأ إجراءات سحب الثقة من الإخوانى راشد الغنوشى رئيس البرلمان، وذلك لإبعاد الأخطبوط الإخونى من التحكم فى مفاصل الحكومة، والتحكم فى ضمائر التونسيين.

وأضافت خلال تصريحات إعلامية: "ننتظر عددا من الإمضاءات لسحب الثقة منه، ونأمل وصول العدد المطلوب لسحب الثقة، وتكليف حكومة جديدة".