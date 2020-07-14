شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الثلاثاء، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء حالتين ووفاة حالتين من الإصابات المسجلة بالفيروس فى سوريا. ولفتت الصحة السورية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السورية سانا- إلى أن عدد الحالات المسجلة إصابتها بفيروس كورونا في سوريا بلغ حتى الآن 439 حالة شفي منها 138 حالة وتوفيت 21 حالة.

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