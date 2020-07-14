سعد الحريرى يقدم التعزية لسيرجى لافروف في وفاة السفير الروسى السابق في لبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، برقية عزاء لسيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسية، في وفاة فاسيلى كولوتوشا، السفير الروسى السابق في لبنان، مشيدا بالدور الذي لعبه لخروج لبنان من الحرب الأهلية.
وقال الحريرى في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر :"أبرق الرئيس سعد الحريري الى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف معزياً بوفاة السفير الروسي السابق في لبنان فاسيلي كولوتوشا، مشيداً بالدور الذي لعبه لخروج لبنان من الحرب الاهلية وفي توقيع اتفاق الطائف".
سعد الحريرى
وفى سياق آخر أكد رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريرى، أن لبنان يمر فى الوقت الحالى بأسوأ وضع اقتصادى فى تاريخه، وأن هناك محاولات تنفذها الحكومة لتغيير النظام الاقتصادي اللبناني الحر إلى نظام آخر، والعمل على "تأميم البلد" وتحويل وجهته بحيث يصبح لبنان شبيها بالاقتصاد الإيراني.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الحريري في ختام زيارة أجراها إلى مقر البطريركية المارونية عقب لقاء عقده مع البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي.
وقال الحريري: "البعض يقول نحن لا نريد أن نغير النظام، ولكن كل الأفعال والتنظيرات التي نراها اليوم في الإعلام في ما يتعلق بالاقتصاد اللبناني، هي لتغيير النظام الاقتصادي الحر، وهم يتهموننا بانتهاج الاقتصاد الريعي وغيره، السياحة كانت في أوجها بلبنان في العام 2005، قبل اغتيال رفيق الحريري وحتى العام 2010، وحين تكون السياحة بخير تكون الزراعة والصناعة والمطار بخير".
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