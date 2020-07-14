شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى يقدم التعزية لسيرجى لافروف في وفاة السفير الروسى السابق في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، برقية عزاء لسيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسية، في وفاة فاسيلى كولوتوشا، السفير الروسى السابق في لبنان، مشيدا بالدور الذي لعبه لخروج لبنان من الحرب الأهلية.

وقال الحريرى في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر :"أبرق الرئيس سعد الحريري الى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف معزياً بوفاة السفير الروسي السابق في لبنان فاسيلي كولوتوشا، مشيداً بالدور الذي لعبه لخروج لبنان من الحرب الاهلية وفي توقيع اتفاق الطائف".



سعد الحريرى

Advertisements

وفى سياق آخر أكد رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريرى، أن لبنان يمر فى الوقت الحالى بأسوأ وضع اقتصادى فى تاريخه، وأن هناك محاولات تنفذها الحكومة لتغيير النظام الاقتصادي اللبناني الحر إلى نظام آخر، والعمل على "تأميم البلد" وتحويل وجهته بحيث يصبح لبنان شبيها بالاقتصاد الإيراني.