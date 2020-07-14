شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون العمانى: السماح للمواطنين بالسفر للخارج وفق شروط معينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التلفزيون العماني، السماح للمواطنين بالسفر للخارج وفق شروط معينة والإبقاء على منطقتين تحت العزل العام. وقبل قليل، أعلنت وزارة الصحة العمانية في بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الثلاثاء، تسجيل 1389 إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض أكثر من 775 حالة عن أمس، ليصل مجموع الإصابات 59.568 حالة، مقابل شفاء 730 حالة، ليرفع العدد الكلي للحالات التي تماثلت للشفاء 37.987 حالة، وتوفى 14 حالة، ليرفع إجمالي الضحايا إلى 273 حالة.

وشهدت سلطنة عمان ارتفاعا قياسيا فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا، على أساس يومي، حيث أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل (2164) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات 58.179 حالة، مقابل شفاء 1159 ليصل العدد الكلي إلى 37.257 حالة، وتوفى حالتين ليرفع إجمالي حالات الوفاة 259

وعادت الوحدات الحكومية بسلطنة عمان، اعتبارا من أمس الاثنين العمل بما لا يزيد عن 30% من الموظفين، وبحيث يقتصر الحضور لمقرات العمل على الذين تستدعي طبيعة عملهم الحضور لإنجاز الأعمال الضرورية على أن يواصل البقية أعمالهم عن بعد وذلك فى ظل انتشار جائحة كورونا.

ووفقا لصحيفة عمان، انطلقت أول أمس الأحد في مختلف محافظات السلطنة الحملة الوطنية للمسح الاستقصائي «المصلي» لفيروس كورونا المستجد والذي يستهدف إجراء فحوصات لعينة عشوائية تصل إلى 20 ألف شخص.