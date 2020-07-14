شكرا لقرائتكم خبر عن «الضمان الصحي» يوضح موقف مستفيد من دفع قسط التأمين بعد انتقاله للعمل بمؤسسة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد مجلس الضمان الصحي أنه في حال نُقل مستفيد من مؤسسة لأخرى فإنه يتم احتساب قيمة قسط التأمين نسبة وتناسب من تاريخ انتقال الكفالة.

جاء ذلك في رد من “الضمان الصحي” على أحد المستفيدين على موقع “تويتر” حول انتقاله إلى مؤسسة جديدة مرتبطة بعقد مع شركة تأمين يتجدد نهاية كل سنة ميلادية، فهل يحق لهم أخذ رسوم سنه كاملة، ليرد المجلس بأنه يتم احتساب قيمة قسط التأمين نسبة وتناسب من تاريخ انتقال الكفالة.