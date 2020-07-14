ارتفاع ثقة الشركات الأمريكية الصغيرة وأسعار المستهلكين تنتعش



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت ثقة الشركات الصغيرة في اقتصاد الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي، بدعم استئناف الأعمال في البلاد.

وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للأعمال المستقلة، الثلاثاء، أن مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة سجل 100.6 نقطة خلال يونيو/حزيران الماضي، بارتفاع 6.2 نقطة مقارنة بالشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مؤشر ثقة الشركات الأمريكية الصغيرة سوف يرتفع لمستوى 97.5 نقطة خلال الشهر الماضي.

وجاء تحسن ثقة الشركات بدعم ارتفاع توقعات المبيعات للأشهر الستة المقبلة.

وقال كبير الاقتصاديين في الهيئة الوطنية: «بدأنا نشهد مؤشرات إيجابية على زيادة إنفاق المستهلكين، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة».

إلى ذلك، انتعشت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو/ حزيران بعد تراجع على مدى ثلاثة أشهر متتالية، إذ استؤنف النشاط الاقتصادي، ولكن الاتجاه الأساسي يشير إلى أن معدل التضخم سيظل ضعيفاً بما يسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي بمواصلة ضخ سيولة في الاقتصاد المعتل.

وقالت وزارة العمل الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.6% الشهر الماضي بعدما نزل 0.1% في مايو/ أيار. وفي الاثني عشر شهراً حتى يونيو/ حزيران، ارتفع المؤشر 0.6% بعدما صعد 0.1% في مايو/ أيار، وهو أقل مكسب سنوي منذ سبتمبر/ أيلول 2015.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن يرتفع المؤشر 0.5% في يونيو/ حزيران و0.6% على أساس سنوي. (وكالات)