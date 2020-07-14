«ذراع روبوتية» تحركها العين لمرضى الشلل الدماغي

صمم مهندسون من المعهد الهندي للعلوم، بالتعاون مع مؤسسة تشيناي الهندية للمصابين بالشلل الدماغي، ذراعاً روبوتية، تستخدم عن طريق حركة العين بواسطة كاميرا ويب وجهاز كمبيوتر، لمساعدتهم على تشغيل الأجهزة مثل التحكم بالماوس أو ركل كرة.

وتؤهل الذراع الروبوتية، التي تسيطر عليها العين، المرضى من خلال استخدام نظراتهم لأداء المهام الميكانيكية، التي يمكن أن تساعدهم على العمل في مجال الحرف اليدوية بشكل مستقل، بالإضافة إلى مساعدة الأطفال على اللعب من خلال تحريك الألعاب كوسيلة تعليم إلكتروني.

وقال المهندس براديبتا بيسواس، من المعهد الهندي للعلوم: الابتكار خطوة نحو التقنيات المستقبلية التي تؤكد أن الإعاقات الجسدية لا تقف في طريق التدريب التربوي والحياة المهنية للأفراد الذين يعانون الشلل الدماغي. وأضاف أن الذراع الروبوتية تعزز من استخدام تطبيقات السيارات والطيران، وتطوير الروبوتات التعاونية المستخدمة في التصنيع الذكي.