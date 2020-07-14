شكرا لقرائتكم خبر عن «ذراع روبوتية» تحركها العين لمرضى الشلل الدماغي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي
صمم مهندسون من المعهد الهندي للعلوم، بالتعاون مع مؤسسة تشيناي الهندية للمصابين بالشلل الدماغي، ذراعاً روبوتية، تستخدم عن طريق حركة العين بواسطة كاميرا ويب وجهاز كمبيوتر، لمساعدتهم على تشغيل الأجهزة مثل التحكم بالماوس أو ركل كرة.
وتؤهل الذراع الروبوتية، التي تسيطر عليها العين، المرضى من خلال استخدام نظراتهم لأداء المهام الميكانيكية، التي يمكن أن تساعدهم على العمل في مجال الحرف اليدوية بشكل مستقل، بالإضافة إلى مساعدة الأطفال على اللعب من خلال تحريك الألعاب كوسيلة تعليم إلكتروني.
وقال المهندس براديبتا بيسواس، من المعهد الهندي للعلوم: الابتكار خطوة نحو التقنيات المستقبلية التي تؤكد أن الإعاقات الجسدية لا تقف في طريق التدريب التربوي والحياة المهنية للأفراد الذين يعانون الشلل الدماغي. وأضاف أن الذراع الروبوتية تعزز من استخدام تطبيقات السيارات والطيران، وتطوير الروبوتات التعاونية المستخدمة في التصنيع الذكي.
كانت هذه تفاصيل خبر «ذراع روبوتية» تحركها العين لمرضى الشلل الدماغي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.