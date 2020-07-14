معهد مصري: الأربعاء 22 يوليو غرة ذي الحجة

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أن الأربعاء 22 يوليو/ تموز الجاري أول أيام شهر ذي الحجة.

وقال المعهد، في بيان أمس: إن هلال ذي الحجة يولد الاثنين الموافق 29 ذي القعدة، 20 يوليو/تموز، طبقاً للحسابات الفلكية، وذلك الساعة 7.33 دقيقة، مساء بتوقيت القاهرة، 9.33 بتوقيت الإمارات.

وأوضح أن الهلال الجديد لن يكون ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم في مدينة القاهرة، وفي الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية، إذ يلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس يوم الاثنين، بالرغم من حدوث الاقتران بعد الغروب، في معظم العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وأكد المعهد أن الثلاثاء 21 الجاري المتمم لذي القعدة لعام 1441هـ، وأن غرة ذي الحجة الأربعاء 22 الجاري، وأن وقفة عرفات تكون فلكياً الخميس، ومن ثم يكون عيد الأضحى المبارك الجمعـة 31يوليو/ تموز.